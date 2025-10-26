Ричмонд
В Челябинской области отдали под суд водителя, насмерть сбившего школьницу

В Сосновском районе завершилось расследование уголовного дела в отношении водителя, который насмерть сбил 12-летнюю девочку. Вскоре он предстанет перед судом. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Источник: Pchela.News

Трагедия произошла 4 мая на втором километре автодороги Рощино — подъезд к Екатеринбургу.

— По версии следствия, 52-летний водитель «Лады Гранты» не учёл факт передвижения по обочине в попутном направлении троих несовершеннолетних лиц, не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая стала перебегать проезжую часть автодороги, — рассказали в надзорном ведомстве. — В результате ДТП пострадавшая от полученных травм в тот же день скончалась в медицинском учреждении.

Водителя обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Также прокуратура потребовала взыскать с него в пользу родителей девочки три миллиона рублей в качестве причинённого морального вреда.

Часть 3 статьи 264 УК РФ предусматривает различные варианты наказания — от принудительных работ до пяти лет лишения свободы.

К рассмотрению уголовного дела в ближайшее время приступит Сосновский районный суд.

Ранее в Челябинске с водителя Land Cruiser, сбившего ребёнка, потребовали почти 16 миллионов рублей.