В Челябинской области отдали под суд водителя, насмерть сбившего школьницу

Трагедия произошла 4 мая на втором километре автодороги Рощино — подъезд к Екатеринбургу.
— По версии следствия, 52-летний водитель «Лады Гранты» не учёл факт передвижения по обочине в попутном направлении троих несовершеннолетних лиц, не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая стала перебегать проезжую часть автодороги, — рассказали в надзорном ведомстве. — В результате ДТП пострадавшая от полученных травм в тот же день скончалась в медицинском учреждении.
Водителя обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Также прокуратура потребовала взыскать с него в пользу родителей девочки три миллиона рублей в качестве причинённого морального вреда.
Часть 3 статьи 264 УК РФ предусматривает различные варианты наказания — от принудительных работ до пяти лет лишения свободы.
К рассмотрению уголовного дела в ближайшее время приступит Сосновский районный суд.
