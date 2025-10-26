В Челябинской области отдали под суд водителя, насмерть сбившего школьницу

— По версии следствия, 52-летний водитель «Лады Гранты» не учёл факт передвижения по обочине в попутном направлении троих несовершеннолетних лиц, не принял мер к снижению скорости и совершил наезд на 12-летнюю девочку, которая стала перебегать проезжую часть автодороги, — рассказали в надзорном ведомстве. — В результате ДТП пострадавшая от полученных травм в тот же день скончалась в медицинском учреждении.