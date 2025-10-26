Во Франции арестовали двух подозреваемых в ограблении Лувра

Первого задержали в аэропорту в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль, когда он собирался лететь в Алжир, второй был арестован судебной полицией Парижа в Сен-Сен-Дени.
Операция была проведена вчера вечером бригадой МВД по борьбе с бандитизмом (Brigade de Répression du Banditisme, BRB), отвечающей за расследование.
Задержанных мужчин арестовали по статьям «организованная кража» и «преступный сговор с целью совершения преступления». Следствие считает, что всего грабителей было четверо.
Ограбление Лувра произошло 19 октября. Похитители проникли в галерею Аполлона и за несколько минут вынесли девять исторических драгоценностей. По предварительной оценке, стоимость украденного составляет €88 млн.
