Арзамасская пенсионерка отдала аферистам почти 3 миллиона рублей

Как сообщили в пресс-службе МВД по Нижегородской области, в отдел полиции поступило заявление от пожилой местной жительницы о хищении средств. По словам потерпевшей, неизвестные связались с ней через мессенджер. Злоумышленники представились сотрудниками финансовых структур и убедили женщину, что её сбережения находятся под угрозой. Под предлогом защиты средств они убедили пенсионерку перевести деньги на так называемые «безопасные счета». Доверившись незнакомцам, женщина перевела мошенникам 2 759 000 рублей. Позднее она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.