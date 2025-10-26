Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Полесском округе из-за пожара в частном доме пострадал человек

Его госпитализировали с ожогами.

Источник: Клопс.ru

В Полесском муниципальном округе пожарные потушили в частном доме. Об этом ведомство сообщает в телеграм-канале.

Инцидент произошёл в субботу, 25 октября, на улице Лесной. В доме горели мебель и вещи на площади 10 квадратных метров. Пожарные потушили огонь и не дали ему распространиться на соседние помещения.

Из-за пожара пострадал жилец дома. Его с ожогами разной степени тяжести госпитализировала бригада скорой помощи. Причину пожара установят сотрудники органов дознания МЧС России. На месте работали восемь специалистов и две единицы техники.