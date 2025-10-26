В Полесском округе из-за пожара в частном доме пострадал человек

В Полесском муниципальном округе пожарные потушили в частном доме. Об этом ведомство сообщает в телеграм-канале.
Инцидент произошёл в субботу, 25 октября, на улице Лесной. В доме горели мебель и вещи на площади 10 квадратных метров. Пожарные потушили огонь и не дали ему распространиться на соседние помещения.
Из-за пожара пострадал жилец дома. Его с ожогами разной степени тяжести госпитализировала бригада скорой помощи. Причину пожара установят сотрудники органов дознания МЧС России. На месте работали восемь специалистов и две единицы техники.