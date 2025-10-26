Маршрутка с 13 пассажирами попала в аварию под Дзержинском и съехала в кювет

В Дзержинском районе произошло ДТП с участием маршрутного такси, один пассажир госпитализирован, сообщает УВД Миноблисполкома.
ДТП случилось 26 октября около 08.30 на 310 км автодороги М-1 «Брест — Минск — граница РФ» в Дзержинском районе, на участке дороги с контролем средней скорости движения.
За рулем автобуса Mercedes Benz Sprinter, который следовал по маршруту Иваново — Дрогичин — Белоозерск — Минск, был 45-летний водитель.
По предварительной информации, он отвлекся от управления на зеркало заднего вида, съехал на правую обочину, где совершил наезд на дорожный знак, после чего съехал в кювет.
«В результате ДТП в больницу для обследования доставлены 5 из 13 находившихся в автобусе пассажиров», — говорится в сообщении.
В итоге один пассажир был госпитализирован, а четверо отпущены. Сообщается, что по факту ДТП проводится проверка.