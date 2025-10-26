Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дело о мошенничестве на 17 млн рублей рассмотрит суд в Ростовской области

На Дону директора предприятия обвинили в мошенничестве при выполнении госконтракта.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на 17 млн рублей при выполнении государственного контракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

— Материалы с обвинительным заключением направили на рассмотрение по существу по итогам предварительного расследования, — прокомментировали в полиции.

По данным следствия, директор коммерческого предприятия заключил с Минпромторгом России контракт на строительно-монтажные работы при реконструкции объекта в Таганроге.

Позже выяснилось, что при монтаже кабельных линий силовой кабель, предусмотренный проектом контракта, заменили на кабель с более худшими техническими параметрами. В итоге Министерству промышленности и торговли Российской Федерации был причинен ущерб.