Дело о мошенничестве на 17 млн рублей рассмотрит суд в Ростовской области

В Ростовской области суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве на 17 млн рублей при выполнении государственного контракта (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
— Материалы с обвинительным заключением направили на рассмотрение по существу по итогам предварительного расследования, — прокомментировали в полиции.
По данным следствия, директор коммерческого предприятия заключил с Минпромторгом России контракт на строительно-монтажные работы при реконструкции объекта в Таганроге.
Позже выяснилось, что при монтаже кабельных линий силовой кабель, предусмотренный проектом контракта, заменили на кабель с более худшими техническими параметрами. В итоге Министерству промышленности и торговли Российской Федерации был причинен ущерб.