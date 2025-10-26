Ричмонд
У самолета Уфа — Сочи в небе выявилась техническая проблема

Воздушное судно благополучно прибыло в пункт назначения.

Источник: Башинформ

Днем 23 октября экипаж самолета, следуя по маршруту, в районе азимут 220 градусов и дальности 90 километров от Уфы сообщил о проблеме с наддувом кабины и запросил выдерживать определенный эшелон полета.

По данным телеграм-канала «Авиаинцидент», было принято решение следовать на аэродром назначения. Позже экипаж запросил рекомендации техсостава авиакомпании. Отмечается, что сигнал срочности не объявлялся. Эксплуатантом воздушного судна является авиакомпания «Победа».

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что рейсов Уфа — Самарканд с ноября станет больше.