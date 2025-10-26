Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Новгороде

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла около 15:00. Водитель БМВ 2002 года рождения не предоставил преимущества в движении и столкнулся с реанимобилем, которым управлял мужчина 1977 года рождения. Уточняется, что машина «скорой» проезжала регулируемый перекрёсток с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.