Появились подробности ДТП с машиной скорой помощи в Нижнем Новгороде

Пострадала девушка-фельдшер.

Источник: Нижегородская правда

Стали известны подробности аварии, в результате которой перевернулся автомобиль скорой помощи. Обстоятельства ДТП уточняют сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, авария произошла около 15:00. Водитель БМВ 2002 года рождения не предоставил преимущества в движении и столкнулся с реанимобилем, которым управлял мужчина 1977 года рождения. Уточняется, что машина «скорой» проезжала регулируемый перекрёсток с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

После столкновения реанимобиль опрокинулся. В результате пострадала девушка-фельдшер 2001 года рождения. Её доставили в больницу.

Все нюансы произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД. Свою проверку проводит Гострудинспекция Нижегородской области.