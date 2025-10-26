NYT назвала ограбление Лувра вишенкой на торте проблем Макрона

«Ограбление подчеркнуло его бедственное положение. Оно стало вишенкой на торте его (Макрона. — Ред.) накопившихся проблем», — говорится в публикации.
Факт того, что Лувр был местом, выбранным Макроном восемь лет назад, чтобы «с большой помпой» отпраздновать победу на выборах, усилил ощущение разбитых надежд французского народа, отметило издание. New York Times подчеркнуло, что в настоящее время популярность Макрона находится на самом низком уровне за всю историю.
Об ограблении Лувра 19 октября сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. В этот же день газета Le Parisien узнала об обнаружении неподалеку от места ограбления сломанной короны супруги императора Наполеона III Евгении, которая среди прочих украшений выставлялась в галерее «Аполлон».
Лувр открыл свои двери для посетителей спустя три дня после ограбления. Через четыре дня специалисты установили, что к ограблению был причастен охранник.
26 октября был задержан один подозреваемый по делу об ограблении Лувра в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль. Всего за ограбление разыскиваются четверо подозреваемых.