Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. В Брянской области при атаке БПЛА пострадал мужчина, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Источник: © РИА Новости

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки, к сожалению, мужчина получил осколочное ранение спины», — написал он в Telegram-канале.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оперативно оказали помощь.

Незадолго до этого Богомаз заявил, что в селе Курово при ударе беспилотника по движущемуся автомобилю пострадала женщина.

Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам армия наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше