В Брянской области при атаке дрона-камикадзе пострадал мужчина

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Воронок в Стародубском муниципальном округе. В результате террористической атаки, к сожалению, мужчина получил осколочное ранение спины», — написал он в Telegram-канале.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оперативно оказали помощь.
Незадолго до этого Богомаз заявил, что в селе Курово при ударе беспилотника по движущемуся автомобилю пострадала женщина.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам армия наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.