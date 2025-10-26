Ричмонд
На подлете к Москве снова сбили беспилотник

Где был сбит дрон, не уточняется. С полуночи в Московском регионе уничтожено три БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

На Москву летел дрон, силы ПВО сбили его, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.

Ранее о сбитом беспилотнике мэр сообщил около 5 утра. Минобороны сообщало о двух уничтоженных в Московском регионе БПЛА за ночь, в том числе одном летевшем на столицу.

Всего прошедшей ночью над Россией было перехвачено 82 дрона — над восемью областями, Черным и Азовским морями. Еще 18 БПЛА были уничтожены с 08:00 до 11:00 (в основном над Белгородской областью) и 25 — с 11:00 до 16:00 (большинство тоже над Белгородчиной).

