На подлете к Москве снова сбили беспилотник

На Москву летел дрон, силы ПВО сбили его, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
Ранее о сбитом беспилотнике мэр сообщил около 5 утра. Минобороны сообщало о двух уничтоженных в Московском регионе БПЛА за ночь, в том числе одном летевшем на столицу.
Всего прошедшей ночью над Россией было перехвачено 82 дрона — над восемью областями, Черным и Азовским морями. Еще 18 БПЛА были уничтожены с 08:00 до 11:00 (в основном над Белгородской областью) и 25 — с 11:00 до 16:00 (большинство тоже над Белгородчиной).
Читайте РБК в Telegram.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше