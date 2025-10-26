Мэру Гюмри предъявили обвинение за слова о союзе с Россией

«В субботу, 25 октября, стало известно, что правоохранительные органы приняли решение инициировать новое уголовное преследование в отношении Вардана Гукасяна за его мысли о формировании союза с другими странами, “квалифицировав” их по статье “публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения”, — написала она.
По ее словам, обвинение не имеет ничего общего с вменяемой статьей. По ее словам, произошедшее — политическое преследование.
«Во-первых, мэр Гюмри, воспользовавшись своим правом, всего лишь выразил мнение, проведя сравнение с созданием взаимоприемлемых союзов между другими государствами. Гукасян несколько раз подчеркивал, что это необходимо сделать, сохраняя независимую государственность. По той же логике получается, что звучащие в последнее время заявления о вступлении Республики Армения в Европейский союз также должны свидетельствовать о преступлении. Более того, Армения уже является членом ряда союзов, в том числе ОДКБ, ЕАЭС, ОБСЕ, СЕ и других организаций», — отметила адвокат.
Юрист связала новое уголовное преследование с распоряжением, отданным премьер-министром Николом Пашиняном, отстранить Гукасяна от политики. По словам Постанджян, защита мэра осуждает новое уголовное преследование и будет бороться всеми возможными средствами, чтобы восстановить справедливость.
Ереванский суд арестовал Гукасяна 21 октября на два месяца. Ранее адвокат мэра Арамаис Айрапетян сообщил журналистам, что политику предъявили обвинение по статье «Получение взятки», добавив, что Гукасян не признает свою вину. Более того, по его словам, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян еще не был мэром.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.