Стали известны причины взрыва в жилом доме в Молдове: Техническая инспекция вынесла свой вердикт

Национальная инспекция по техническому надзору подтверждает важность соблюдения законодательных требований по установке и проверке оборудования, работающего на природном газе, призывая граждан обращаться исключительно к лицензированным специалистам, чтобы предотвратить риски, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей.