Стали известны причины взрыва в жилом доме в Молдове: Техническая инспекция вынесла свой вердикт

Из-за взрыва пострадали 10 квартир, 16 человек, в том числе 6 детей.

Источник: Комсомольская правда

Техническая инспекция: взрыв во Флорештах произошел из-за котла, установленного неавторизованным лицом.

«По предварительным данным, тепловой котел был установлен 24 октября неавторизованным лицом, что могло стать причиной скопления газа и взрыва», — сообщили представители Национальной инспекции по технадзору.

По данным учреждения, первоначальная визуальная оценка не выявила трещин в доме. Решение о проведении детальной технической экспертизы будет принято позже, на основании полных выводов.

Национальная инспекция по техническому надзору подтверждает важность соблюдения законодательных требований по установке и проверке оборудования, работающего на природном газе, призывая граждан обращаться исключительно к лицензированным специалистам, чтобы предотвратить риски, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей.

Напомним, взрыв в жилом доме во Флорештах произошел 25 октября 2025. Пострадали 10 квартир, 16 человек, в том числе 6 детей. Владелец квартиры, 68-летний мужчина, и 17-летний несовершеннолетний были госпитализированы.