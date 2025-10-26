Стали известны причины взрыва в жилом доме в Молдове: Техническая инспекция вынесла свой вердикт

Техническая инспекция: взрыв во Флорештах произошел из-за котла, установленного неавторизованным лицом.
«По предварительным данным, тепловой котел был установлен 24 октября неавторизованным лицом, что могло стать причиной скопления газа и взрыва», — сообщили представители Национальной инспекции по технадзору.
По данным учреждения, первоначальная визуальная оценка не выявила трещин в доме. Решение о проведении детальной технической экспертизы будет принято позже, на основании полных выводов.
Национальная инспекция по техническому надзору подтверждает важность соблюдения законодательных требований по установке и проверке оборудования, работающего на природном газе, призывая граждан обращаться исключительно к лицензированным специалистам, чтобы предотвратить риски, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье людей.
Напомним, взрыв в жилом доме во Флорештах произошел 25 октября 2025. Пострадали 10 квартир, 16 человек, в том числе 6 детей. Владелец квартиры, 68-летний мужчина, и 17-летний несовершеннолетний были госпитализированы.