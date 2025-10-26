В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина

Позже, когда хозяин дома и его супруга спали, начался пожар. Помещения заволокло дымом. Женщина проснулась и некоторые время настойчиво пыталась разбудить мужа, но он не реагировал. Предположительно, к этому моменту он уже скончался. Тогда хозяйка начала спасаться сама: разбила окно и выбралась на улицу.