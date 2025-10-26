Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина

В донском хуторе Грузиновка хозяин частного дома погиб при пожаре из-за неисправной проводки.

Источник: Комсомольская правда

В Неклиновском районе Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 55-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Трагедия произошла в хуторе Грузиновка 25 октября. В течение дня в доме происходили перепады напряжения, и мужчина пытался самостоятельно чинить ветхую проводку.

Позже, когда хозяин дома и его супруга спали, начался пожар. Помещения заволокло дымом. Женщина проснулась и некоторые время настойчиво пыталась разбудить мужа, но он не реагировал. Предположительно, к этому моменту он уже скончался. Тогда хозяйка начала спасаться сама: разбила окно и выбралась на улицу.

Возгорание на 50 кв. метрах от МЧС тушили восемь человек, использовали две спецмашины. Предварительно, огонь в постройке разгорелся после короткого замыкания электропроводки.

Спасатели просят жителей Дона следить за состоянием проводки. Также всем советуют установить дома пожарный извещатель.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.