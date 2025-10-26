Ричмонд
СМИ: Водитель «Нивы» въехал в толпу людей под Краснодаром, есть пострадавшие

Водитель отечественного внедорожника «Нива» въехал в толпу людей, выяснявших отношения между собой в одном из районов Краснодарского края. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

По неподтвержденной информации канала, за рулем находился член одной из двух компаний людей, которые в нетрезвом виде устроили «разборки» близ «Пятерочки» в станице Ленинградской. В какой-то момент один из участников перепалки подошел к автомобилю, запустил мотор и наехал на нескольких людей, после чего сдал назад и повторил наезд.

Авторы Telegram-канала утверждают, что, по предварительным данным, пострадали два человека.

Ранее в тот же день подросток за рулем «Лады-Ларгус» устроил ДТП в центре Москвы: в Балакиревском переулке несовершеннолетний шофер врезался в дерево, в результате чего пострадали два его пассажира-подростка. Оба пострадавших были госпитализированы в больницу.