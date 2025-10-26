Ричмонд
В Дагестане в ДТП погибла общественный деятель Интизар Мамутаева

Мамутаева была председателем Союза женщин Дагестана и возглавляла комиссии Общественной палаты по безопасности, ветеранам и поддержке участников СВО.

В результате дорожно-транспортного происшествия погибла общественный деятель Дагестана Интизар Мамутаева. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

Мамутаева возглавляла Комиссию Общественной палаты РД по вопросам общественной безопасности, делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей. Она также занимала пост председателя Союза женщин Дагестана и руководила Комиссией по поддержке участников СВО в регионе.

«В годы госслужбы она защищала самое ценное — наших детей, позже нашла себя в общественной деятельности — поддерживая женщин, участников СВО, близких тех, кто отдал жизнь за Родину, реализуя очень важные для республики проекты», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким Мамутаевой и сообщил, что поручил оказать им всю необходимую помощь и поддержку.

Ранее сообщалось, что в Крыму в ДТП погиб священник из Сергиева Посада Георгий Узун.