NBC: автовышки у Лувра при ограблении не привлекли внимания сотрудников

Сотрудники службы безопасности Лувра не обратили внимания на автовышки, которые оказались у музея в момент ограбления, так как их часто используют для мытья окон в здании, передает NBC со ссылкой на работников.
«Сотрудники службы безопасности музея сообщили, что присутствие подобных пилотируемых транспортных средств на улицах возле Лувра не является чем-то необычным», — говорится в сообщении телеканала.
Охранник Лувра Ванесса Мишо Валора рассказала, что эти машины обычно используются для мытья окон, а о том, что это был выходной день, никто не задумался.
«Теперь мы знаем, что они больше не работают по выходным, но тогда это не выглядело необычно», — пояснила она.
Напомним, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко заявила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъёмника, который они привезли к стенам музея. Они похитили девять ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении (супруги Наполеона III). Украшение, инкрустированное 1 354 бриллиантами, было выронено при побеге. Впоследствии одного подозреваемого в ограблении Лувра задержали в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, когда он пытался вылететь в Алжир. Другой подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени. Восемь похищенных из музея драгоценностей и еще двух преступников пока не нашли.