NBC: автовышки у Лувра при ограблении не привлекли внимания сотрудников

Напомним, 19 октября прокурор Парижа Лор Беко заявила, что четверо преступников проникли в Лувр с помощью автогидроподъёмника, который они привезли к стенам музея. Они похитили девять ювелирных изделий, среди которых была корона императрицы Евгении (супруги Наполеона III). Украшение, инкрустированное 1 354 бриллиантами, было выронено при побеге. Впоследствии одного подозреваемого в ограблении Лувра задержали в парижском аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль, когда он пытался вылететь в Алжир. Другой подозреваемый был обнаружен в департаменте Сен-Сен-Дени. Восемь похищенных из музея драгоценностей и еще двух преступников пока не нашли.