Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три беспилотника сбили над Калужской областью

Системы ПВО уничтожили три беспилотных летательных аппарата над территорией трёх муниципальных округов Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — отметил Шапша.

По словам главы региона, воздушные цели были нейтрализованы над Ульяновским, Сухиничским и Жуковским муниципальными округами. На местах возможных падений обломков работают оперативные группы. Инцидент произошёл в дневное время, дополнительные меры безопасности в регионе уже были усилены ранее в связи с объявленной угрозой атак БПЛА.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат украинских ВС совершил падение на жилое здание в Красногорске. В результате инцидента пострадали пять человек, включая ребёнка. Трое взрослых госпитализированы с диагнозами черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, несовершеннолетний доставлен в Центр им. Рошаля с вывихом коленного сустава и травмами голени.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше