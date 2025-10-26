Три беспилотника сбили над Калужской областью

«По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — отметил Шапша.
По словам главы региона, воздушные цели были нейтрализованы над Ульяновским, Сухиничским и Жуковским муниципальными округами. На местах возможных падений обломков работают оперативные группы. Инцидент произошёл в дневное время, дополнительные меры безопасности в регионе уже были усилены ранее в связи с объявленной угрозой атак БПЛА.
Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат украинских ВС совершил падение на жилое здание в Красногорске. В результате инцидента пострадали пять человек, включая ребёнка. Трое взрослых госпитализированы с диагнозами черепно-мозговые травмы, переломы и осколочные ранения, несовершеннолетний доставлен в Центр им. Рошаля с вывихом коленного сустава и травмами голени.
