Землетрясение магнитудой до 3,9 зафиксировано в Черном море около Стамбула

Около Стамбула в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,7−3,9.
По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), эпицентр находился на глубине 13 километров, к северо-западу от города, примерно в 16 километрах от побережья.
Сейсмологический центр Кандилли зафиксировал более высокую магнитуду — 3,9. Подземные толчки ощущались жителями нескольких районов мегаполиса.
Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, паники среди населения также не зафиксировано.
Ранее особщалось, что в 200 километрах от Соломоновых островов произошло землетрясение.