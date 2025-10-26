Ричмонд
Землетрясение магнитудой до 3,9 зафиксировано в Черном море около Стамбула

Эпицентр находился на глубине 13 километров, к северо-западу от города, примерно в 16 километрах от побережья.

Источник: Аргументы и факты

Около Стамбула в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,7−3,9.

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), эпицентр находился на глубине 13 километров, к северо-западу от города, примерно в 16 километрах от побережья.

Сейсмологический центр Кандилли зафиксировал более высокую магнитуду — 3,9. Подземные толчки ощущались жителями нескольких районов мегаполиса.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало, паники среди населения также не зафиксировано.

Ранее особщалось, что в 200 километрах от Соломоновых островов произошло землетрясение.