В Краснодарском крае мужчина попытался переехать на машине толпу людей

Мужчина на «Ниве» наехал на толпу людей у клуба, один человек госпитализирован.

Источник: Комсомольская правда

В станице Ленинградской Краснодарского края мужчина попытался переехать толпу людей рядом с клубом, находясь за рулем легкового автомобиля марки «Нива». Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Отмечается, что в момент инцидента за рулем машины находился 22-летний местный житель, который был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Представители МВД выясняют детали и обстоятельства происшедшего.

В результате инцидента мужчина протаранил припаркованный рядом автомобиль «Лада». Также пострадали несколько человек, их точное количество не уточняется. Один из них также был госпитализирован в медучреждение.

Ранее KP.RU сообщал, что в Новосибирске мужчина на машине въехал в толпу людей рядом с остановкой общественного транспорта. В результате инцидента пострадали шесть человек.