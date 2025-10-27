На Кубани водитель «Нивы» въехал в толпу

Предварительно, между двумя компаниями произошел конфликт. Во время ссоры 22-летний местный житель за рулем автомобиля «Нива» врезался в припаркованную «Ладу». После этого молодой человек сбил двух молодых людей в возрасте 24 и 20-лет.