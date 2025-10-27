На Кубани водитель «Нивы» въехал в толпу. Происшествие случилось вблизи ночного клуба в станице Ленинградской ночью 26 октября.
Предварительно, между двумя компаниями произошел конфликт. Во время ссоры 22-летний местный житель за рулем автомобиля «Нива» врезался в припаркованную «Ладу». После этого молодой человек сбил двух молодых людей в возрасте 24 и 20-лет.
«В результате ДТП 20-летний мужчина госпитализирован. Водитель установлен и доставлен в Отдел полиции для разбирательства. За управление авто в состоянии опьянения на него составлен административный материал по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.
Автомобили изъяли и отправили на спецстоянку. Заявлений по факту драки не поступало. В настоящее время полиция проводит проверку.
В обстоятельствах происшествия разбираются и следователи СК. Ленинградским межрайонным следственным отделом СК России по Краснодарскому краю проводится доследственная проверка.
«Опрашиваются очевидцы инцидента, а также водитель, управлявший автомобилем. С целью установления степени тяжести вреда причиненного здоровью пострадавших назначены судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.