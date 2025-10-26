22 украинских дрона уничтожены над Россией за 4 часа

«19 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Калужской области и 1 — над территорией Московского региона», — уточнили в Минобороны.
По данным военного ведомства, перехват воздушных целей осуществлялся в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации системой ПВО трёх беспилотных летательных аппаратов над территорией Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов. По предварительным данным, пострадавшие и разрушения инфраструктуры отсутствуют.
