22 украинских дрона уничтожены над Россией за 4 часа

Системы противовоздушной обороны за четыре часа уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией нескольких российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Источник: Life.ru

«19 — над территорией Белгородской области, 2 — над территорией Калужской области и 1 — над территорией Московского региона», — уточнили в Минобороны.

По данным военного ведомства, перехват воздушных целей осуществлялся в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о нейтрализации системой ПВО трёх беспилотных летательных аппаратов над территорией Ульяновского, Сухиничского и Жуковского муниципальных округов. По предварительным данным, пострадавшие и разрушения инфраструктуры отсутствуют.

