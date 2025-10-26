Футболисты «Сочи» экстренно сели в Махачкале

Самолёт с игроками и тренерским штабом был перенаправлен в дагестанскую столицу после неудачной попытки посадки в аэропорту Грозного. Команда направлялась на выездной матч 27-го числа с местным «Ахматом», начало которого запланировано на 19:30 по московскому времени. К этому моменту команда уже добралась до Грозного, следует из сообщения в телеграм-канале.