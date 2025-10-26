Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболисты «Сочи» экстренно сели в Махачкале

Футбольный клуб «Сочи» совершил вынужденную посадку в Махачкале после того, как не смог приземлиться в Грозном из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Источник: Life.ru

Самолёт с игроками и тренерским штабом был перенаправлен в дагестанскую столицу после неудачной попытки посадки в аэропорту Грозного. Команда направлялась на выездной матч 27-го числа с местным «Ахматом», начало которого запланировано на 19:30 по московскому времени. К этому моменту команда уже добралась до Грозного, следует из сообщения в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что рейс № 341 авиакомпании NordWind по маршруту Санкт-Петербург — Магнитогорск совершил незапланированную посадку в оренбургском аэропорту из-за неблагоприятных погодных условий в пункте назначения. На борту воздушного судна находился 181 пассажир. Согласно сообщению транспортной прокуратуры, пассажиры размещены в гостинице «Факел».