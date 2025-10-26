«Она сказала, что в какой-то колл-центр либо офис-менеджером. Это все так резко произошло». Стало известно о работе, ради которой полетела в Азию пропавшая в Мьянме белоруска Вера Кравцова

Телеканал СТВ рассказал, какую работу нашла себе пропавшая в Мьянме белоруска Вера Кравцова.
Ранее стало известно о пропаже белоруски Веры Кравцовой в Мьянме. Он перестала выходить на связь 4 октября. МИД делал заявление о поисках гражданки Беларуси. Позже посол рассказал, что известно по делу, уточнив, что Кравцова вылетела из Бангкока в Янгон. А еще дипломат отреагировал на освещение пропажи белоруски: «Безответственное поведение отдельных лиц в угоду сиюминутного хайпа». А здесь раскрыто содержание последних голосовых сообщений пропавшей в Мьянме белоруски: «После этого меня повезли в другую страну».
В частности, стало известно, что работа в Таиланде, на которую рассчитывала девушка, нашлась через Telegram. Вера Кравцова рассчитывала стать видеомоделью и предполагала большие заработки. У нее уже был опыт работы в Азии — в основном, это выступления в клубах Китая, Сингапура, Гонконга и Вьетнама.
Полетела в далекие страны за новой работой девушка, едва устроившись в Минске — курьером в кафе. В конце августа 2025-го она сообщила об увольнении. Руководитель кафе говорит:
«Я уже не спрашивала, куда, что, что за работа. Единственное, она сказала, что в какой-то колл-центр либо офис-менеджером. Что-то такое. Это все так резко произошло. Сказала, что нет, слишком там выгодное какое-то предложение. Поэтому она отказаться не может и должна уехать».
Еще до увольнения она говорила коллеге о работе в Таиланде на американскую фирму «продажником».
«Толком она не объясняла. Она мне предлагала, что даст контакт, чтобы, если что, где-то вместе. Но я отказалась, и контакта у меня нет», — сказала экс-коллега Кравцовой.
Напомним, ранее МИД рассказал, что другую гражданку Беларуси освободили из плена в Мьянме. Операция по эвакуации длилась несколько месяцев, а ситуация угрожала жизни. Белоруска рассказала подробности того, как оказалась в плену в Мьянме — ей обещали платить $5 тысяч в месяц. Также у женщины требовали $9 000, если она захочет оттуда уехать.