Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся к столице. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.
Вечером того же дня глава города уже сообщал об уничтожении другого беспилотника.
Всего в период с 11:00 по 16:00 26 октября силы ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. Больше всего дронов было ликвидировано над Белгородской областью.