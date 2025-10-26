Ричмонд
Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который направлялся к столице. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.

Вечером того же дня глава города уже сообщал об уничтожении другого беспилотника.

Всего в период с 11:00 по 16:00 26 октября силы ПВО уничтожили 26 беспилотников ВСУ в небе над Белгородской, Брянской и Курской областями. Больше всего дронов было ликвидировано над Белгородской областью.

