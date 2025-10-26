Силы ПВО сбили второй БПЛА, летевший на Москву

«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву», — написал он, уточнив, что в настоящее время на месте обнаружения обломков беспилотника действуют оперативные службы.
Тем временем, российские подразделения противовоздушной обороны за четырёхчасовой интервал успешно нейтрализовали 22 украинских беспилотных летательных аппарата над пространством нескольких российских областей. Информация была предоставлена Министерством обороны РФ. Согласно заявлению ведомства, противовоздушные операции проводились с 16:00 по 20:00 по московскому времени.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше