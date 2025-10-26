СМИ: Иностранцы в Благовещенском районе сетями ловили воробьев на обед

До этого стало известно, что перед Орехово-Зуевским городским судом предстанет житель Подмосковья, который незаконно убил лося. Мужчина отправился на охоту, не имея соответствующего разрешения. Он застрелил из ружья лося, после чего уехал за прицепом, чтобы вывезти животное. Прибыв снова на место, он разделал свою добычу и отправился домой, но в этот момент его задержал представитель государственного охотничьего контроля.