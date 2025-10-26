В Чёрном море у Стамбула произошло землетрясение магнитудой 3,7

Колебания ощущались в западных районах города около 20−30 секунд в 19:44 по местному времени, которое совпадает с мск. В квартирах раскачивались люстры и дрожали стекла, однако паники среди жителей не возникло. Пользователи отмечали, что приложения на смартфонах прислали предупреждение за несколько секунд до начала толчков. Уточнений о разрушениях не поступало.