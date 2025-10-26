Опасность атаки БПЛА объявили в Рязанской области

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории г. Рязани и Рязанской области», — говорится в сообщении.
Жителям рекомендуют не подходить к окнам и оставаться в безопасных местах до сигнала «отбой».
Одновременно с этим российские средства противовоздушной обороны сбили уже второй за вечер беспилотник, который летел на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков беспилотника работают оперативные службы.
