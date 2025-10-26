ПВО сбила еще два БПЛА, летевших на Москву

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника ВСУ, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее Собянин в течение воскресенья сообщал об уничтожении трех беспилотных средств, атаковавших Москву.
«Уничтожены ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — написал мэр в своем канале на платформе Max.
Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
