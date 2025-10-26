Ричмонд
Собянин: Система ПВО Минобороны предотвратила попытку атаки еще двух БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись к столице. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.

Примерно за 15 минут до этого глава города сообщил об уничтожении еще одного аппарата. Вечером того же дня глава города уже сообщал об уничтожении другого беспилотника.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
