Собянин: Система ПВО Минобороны предотвратила попытку атаки еще двух БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые направлялись к столице. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.
Примерно за 15 минут до этого глава города сообщил об уничтожении еще одного аппарата. Вечером того же дня глава города уже сообщал об уничтожении другого беспилотника.