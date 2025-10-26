Собянин сообщил об уничтожении шестого за день дрона на подлёте к Москве

«Уничтожены ещё два вражеских БПЛА, летевших на Москву», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале градоначальника в 22:04. В 22:11 Собянин добавил, что был сбит ещё один дрон.
На месте падения обломков БПЛА работают сотрудники экстренных служб.
Таким образом число сбитых сегодня на подлёте к столице дронов выросло до шести.
Ранее сообщалось, что 22 украинских беспилотных летательных аппарата были нейтрализованы российскими расчётами ПВО в течение четырёх часов. По данным Минобороны, воздушные цели были уничтожены с 16:00 до 20:00 в небе над несколькими субъектами РФ.
