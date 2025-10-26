Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший по направлению к столице. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший по направлению к столице. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.

За несколько минут до этого стало известно об уничтожении сразу двух летательных аппаратов. Перед этим глава города сообщил об уничтожении еще одного беспилотника.

В начале вечера того же дня Собянин уже сообщал об уничтожении другого БПЛА.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше