Мэр Москвы сообщил о ликвидации еще одного БПЛА на подлете к столице

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевший по направлению к столице. Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Отражена атака еще одного беспилотника, атаковавшего Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — говорится в публикации мэра в мессенджере MAX.
За несколько минут до этого стало известно об уничтожении сразу двух летательных аппаратов. Перед этим глава города сообщил об уничтожении еще одного беспилотника.
В начале вечера того же дня Собянин уже сообщал об уничтожении другого БПЛА.