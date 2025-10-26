Председатель Союза женщин Дагестана погибла в ДТП

МАХАЧКАЛА, 26 окт — РИА Новости. Председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева погибла в автокатастрофе, сообщил глава республики Сергей Меликов.
«Печальная новость. В автомобильной аварии трагически погибла председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева. Она была яркой, сильной, неравнодушной женщиной, настоящей горянкой, которая посвятила жизнь любимому Дагестану и его жителям… Интизар Асадуллаевна была человеком большой души. Каждый, кому довелось с ней познакомиться, уважал ее за активную жизненную позицию, за способность объединять вокруг себя людей, вдохновлять и давать им силы идти вперед», — написал Меликов в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что поручил связаться с близкими погибшей для оказания всей необходимой помощи и поддержки.
Мамутаева в последние годы также возглавляла комиссию Общественной палаты Дагестана по вопросам общественной безопасности, делам ветеранов, военнослужащих и членов их семей. Ранее она была уполномоченной по правам ребенка в республике.