В ФРГ полиция открыла огонь по мужчине, угрожавшему взорвать гранату в ресторане

Как сообщает издание, все произошло около 13:20 по местному времени (15:20 мск) в одном из местных ресторанчиков китайской кухни. 62-летний посетитель потребовал у официантов алкоголь, однако что-то ему не понравилось и начался конфликт с прсоналом.