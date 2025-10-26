В ФРГ полиция открыла огонь по мужчине, угрожавшему взорвать гранату в ресторане

В Германии сотрудники полиции вынуждены были открыть огонь по одному из посетителей ресторана, который угрожал взорвать боевую гранату. ЧП произошло в одном из ресторанов немецкого города Билефельд, расположенного на территории федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия. Об этом пишет газета Bild.
Как сообщает издание, все произошло около 13:20 по местному времени (15:20 мск) в одном из местных ресторанчиков китайской кухни. 62-летний посетитель потребовал у официантов алкоголь, однако что-то ему не понравилось и начался конфликт с прсоналом.
«Посетитель вынул гранату и стал угрожать. Сотрудники заведения вызвали полицию», — сообщается в материале издания.
В итоге прибывшие на место полицейские открыли по преступнику огонь, мужчина получил ранение в колено и был доставлен в больницу. Во время обыска у него также был изъят нож.
