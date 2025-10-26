В ДТП погибла председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева

Мамутаева родилась в 1951 году в селе Ихрек. После окончания филфака Дагестанского пединститута она работала в школе, занимала должность второго секретаря РК ВЛКСМ, а затем почти десять лет возглавляла комиссии по делам семьи и демографии при Госсовете. За преданную службу родному краю была награждена званием «Заслуженный работник госслужбы».