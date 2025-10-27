Ричмонд
Под Калининградом пять человек пострадали в ДТП

Пять человек пострадали в ДТП под Калининградом.

Источник: © РИА Новости

КАЛИНИНГРАД, 26 окт — РИА Новости. Пять человек пострадали в ДТП в Гвардейском районе под Калининградом, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По оперативной информации ГАИ, на автодороге «Гвардейск — Неман — граница с Литовской республикой» Гвардейского района, водитель автомобиля BMW допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Kia.

«Предварительно, в результате дорожного происшествия водитель и четыре пассажира автомобиля BMW получили телесные повреждения и направлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении в Telegram- канале областной ГАИ.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства ДТП.