Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Калужской областью уничтожены БПЛА ВСУ

Над территорией Калужской области силами противовоздушной обороны были нейтрализованы три беспилотных летательных аппарата.

Над территорией Калужской области силами противовоздушной обороны были нейтрализованы три беспилотных летательных аппарата. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, воздушные цели были уничтожены в воздушном пространстве Боровского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также на подлете к Калуге.

По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения объектов инфраструктуры.

В настоящее время на местах возможного падения обломков работают оперативные группы для оценки ситуации.

Ранее Собянин сообщил о пресечении атаки беспилотников на Москву.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше