Над Калужской областью уничтожены БПЛА ВСУ

Над территорией Калужской области силами противовоздушной обороны были нейтрализованы три беспилотных летательных аппарата. Как сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале, воздушные цели были уничтожены в воздушном пространстве Боровского и Малоярославецкого муниципальных округов, а также на подлете к Калуге.
По предварительным данным, в результате инцидента отсутствуют пострадавшие и разрушения объектов инфраструктуры.
В настоящее время на местах возможного падения обломков работают оперативные группы для оценки ситуации.
Ранее Собянин сообщил о пресечении атаки беспилотников на Москву.
