Аэропорт Волгограда приостановил полёты

Временные ограничения ввели в аэропорту Волгограда вечером 26 октября.

Источник: Комсомольская правда

Работа аэропорта Волгограда приостановлена, воздушные суда временно не принимаются и не отправляются. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Об ограничениях он сообщил в своем Telegram-канале в 23:19 по московскому времени. Кореняко добавил, что ограничения введены для безопасности полетов.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации.

Напомним, что утром 25 октября подобные ограничения затронули работу трех российских аэропортов — Геленджика, Волгограда и Ярославля.

Кроме этого, вечером 25 октября, заграничный аэропорт столкнулся с ограничениями. Так, работа аэропорта в Вильнюсе была временно приостановлена по причине неких неопознанных объектов в воздухе. Примерно через 6 часов аэропорт возобновил работу.