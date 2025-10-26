Аэропорт Волгограда приостановил полёты

Кроме этого, вечером 25 октября, заграничный аэропорт столкнулся с ограничениями. Так, работа аэропорта в Вильнюсе была временно приостановлена по причине неких неопознанных объектов в воздухе. Примерно через 6 часов аэропорт возобновил работу.