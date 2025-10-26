Аэропорт Волгограда приостановил полёты

Работа аэропорта Волгограда приостановлена, воздушные суда временно не принимаются и не отправляются. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Об ограничениях он сообщил в своем Telegram-канале в 23:19 по московскому времени. Кореняко добавил, что ограничения введены для безопасности полетов.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал представитель Росавиации.
Напомним, что утром 25 октября подобные ограничения затронули работу трех российских аэропортов — Геленджика, Волгограда и Ярославля.
Кроме этого, вечером 25 октября, заграничный аэропорт столкнулся с ограничениями. Так, работа аэропорта в Вильнюсе была временно приостановлена по причине неких неопознанных объектов в воздухе. Примерно через 6 часов аэропорт возобновил работу.