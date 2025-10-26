Ричмонд
Аэропорт Вильнюса закрылся из-за обнаружения в небе объектов

Аэропорт Вильнюса вновь приостановил свою работу в воскресенье после обнаружения в его воздушном пространстве нескольких посторонних объектов, предположительно, гелиевых воздушных шаров.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Национальный кризисный центр Литвы, полеты были временно прекращены в целях безопасности.

Напомним, что в субботу аэропорт уже сталкивался с аналогичной ситуацией, когда движение одного или нескольких аэростатов в его направлении вынудило временно приостановить воздушное сообщение, после чего работа аэропорта была восстановлена.

Ранее в Германии рассказали о катастрофической ситуации с дезертирством в ВСУ.

