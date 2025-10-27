Собянин: Система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Силы противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, который летел на столицу. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силами ПВО Министерства обороны РФ сбит беспилотник, летевший на Москву, — написал он в мессенджере MAX.
В настоящее время на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы.
Около двух часов назад российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший по направлению к Москве. Об этом 26 октября сообщил Сергей Собянин.
Ранее стало известно об уничтожении сразу двух летательных аппаратов. Перед этим глава города сообщил об уничтожении еще одного беспилотника.
В начале вечера того же дня Собянин уже сообщал об уничтожении другого украинского дрона.