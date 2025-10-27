Ричмонд
В Орловской области ввели режим ракетной опасности

Режим ракетной опасности объявили в Орловской области. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

— Орловская область: ракетная опасность. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Если вы находитесь на улице, то спуститесь в укрытие или другое безопасное место, — сказано в Telegram-канале ведомства.

22 октября заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил о росте угрозы ударов по критически важным объектам и жилым районам страны.

Ранее Shot писал, что Вооруженные силы Украины атаковали Махачкалу беспилотниками нового типа с иностранными обозначениями. По данным источников, до этого такие БПЛА не применялись для ударов вглубь территории РФ.

Незадолго до этого в Белгородской и Курской областях, а также в Севастополе и Крыму объявили ракетную опасность. Кроме того, в тот же день в Ростове-на-Дону в Пролетарском районе в результате падения беспилотника пострадал житель частного дома. Он получил осколочные ранения и был доставлен в больницу скорой медпомощи.

