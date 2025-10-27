Волонтёр оценил сообщения о найденном рюкзаке пропавшей семьи Усольцевых

Супруги Усольцевы ушли в красноярскую тайгу в конце сентября вместе с пятилетней дочерью. Следствие проверяет несколько версий исчезновения семьи. По мнению участвовавшего в поисках блогера, расположение района недалеко от монгольской границы давало семье теоретический шанс за двое суток пересечь её и начать новую жизнь, например, в США, по поддельным документам. Их автомобиль так и остался стоять на месте последней стоянки. Ранее спасатель заявил, что Усольцевы могут быть живы, но не хотят, чтобы их нашли. Эксперт привёл исторический пример, который поддерживает его теорию. Он напомнил о старообрядцах — верующих, которые в прошлом массово уезжали в сибирскую глубинку.