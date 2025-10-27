Пожар произошел в квартире дома на улице Планерной

— Женщина и ребенок покинули горящую квартиру самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Во время тушения возгорания с вышележащих этажей с помощью спасустройств пожарные вывели пять человек, один из них — ребенок, — говорится в Telegram-канале ведомства.