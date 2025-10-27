Пожар произошел в квартире дома на улице Планерной

На северо-западе Москвы, на Планерной улице, произошел пожар в квартире на седьмом этаже многоэтажного жилого дома. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщила пресс-служба столичного МЧС РФ.
Один из жильцов квартиры выпрыгнул в окно, он находился на дереве. Огнеборцы спасли его и передали врачам для осмотра.
— Женщина и ребенок покинули горящую квартиру самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Во время тушения возгорания с вышележащих этажей с помощью спасустройств пожарные вывели пять человек, один из них — ребенок, — говорится в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что пожар ликвидировали 35 сотрудников и 11 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
26 октября в результате возгорания в Центре красоты и здоровья на улице Серпуховский Вал в Москве пострадали четыре человека. Пожар произошел в сауне на минус первом этаже.
23 октября в зоомагазине в торговом центре «Твин Плаза», который расположен на Новоясеневском проспекте в столице, загорелась одна из клеток вольера. Помещение окутало дымом, в связи с этим сотруднице торговой точки стало плохо, ее доставили в больницу.