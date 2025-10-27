Ричмонд
Собянин сообщил об уничтожении еще двух, летевших в сторону Москвы БПЛА

Ликвидированы еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону столицы. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще два вражеских БПЛА, летевших на Москву, — написал он в мессенджере MAX.

В настоящее время на месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, добавил мэр столицы.

Несколькими минутами ранее были сбиты еще два беспилотника ВСУ. До этого силы противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, который летел на Москву.

Около двух часов назад российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший по направлению к Москве. Об этом 26 октября сообщил Сергей Собянин.

Ранее стало известно об уничтожении сразу двух летательных аппаратов. Перед этим глава города сообщил об уничтожении еще одного беспилотника.

В начале вечера того же дня Собянин уже сообщал об уничтожении другого украинского дрона.

