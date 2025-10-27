Ричмонд
Ракетная опасность объявлена в Орловской области

Губернатор Клычков сообщил о ракетной опасности в регионе.

Источник: Комсомольская правда

На всей территории Орловской области объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

Информация о введении режима ракетной опасности была опубликована в Telegram-канале орловского губернатора около 00:04 по мск.

«Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность!» — написал губернатор Клычков.

Клычков также дал указания населению на случай чрезвычайной ситуации.

Тем, кто находится в помещениях, рекомендовано переместиться в комнаты без окон — коридор, ванную или кладовую. Находящимся на улице следует незамедлительно укрыться в ближайшем здании или другом подходящем укрытии.

Подобный инцидент днем ранее произошел в соседнем регионе. Так, 26 октября, на территории Шебекинского округа, Белгорода и района в целом была объявлена ракетная опасность.