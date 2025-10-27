Ричмонд
Жители многоэтажки в Донецке заблокированы на восьмом этаже после атаки ВСУ

В Ленинском районе Донецка после удара ВСУ загорелся многоэтажный дом, в котором оказались заблокированы несколько жителей. По словам эвакуированного жильца Александра, пройти к квартирам на восьмом этаже невозможно из-за завалов и огня. Среди оставшихся в горящем доме оказались жена и теща мужчины.

«Вышел из комнаты, а в холле уже всё горит, двери и шкафы валяются. Пробраться к ним невозможно», — рассказал мужчина ТАСС.

На месте работают спасатели и сотрудники МЧС, пытаясь эвакуировать людей и локализовать пожар. Информации о состоянии пострадавших пока нет, проводится оценка ущерба.

Ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Ленинском районе Донецка вечером в воскресенье. В городе работает система ПВО.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.