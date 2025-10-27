Жители многоэтажки в Донецке заблокированы на восьмом этаже после атаки ВСУ

В Ленинском районе Донецка после удара ВСУ загорелся многоэтажный дом, в котором оказались заблокированы несколько жителей. По словам эвакуированного жильца Александра, пройти к квартирам на восьмом этаже невозможно из-за завалов и огня. Среди оставшихся в горящем доме оказались жена и теща мужчины.