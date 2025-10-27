Жители многоэтажки в Донецке заблокированы на восьмом этаже после атаки ВСУ

«Вышел из комнаты, а в холле уже всё горит, двери и шкафы валяются. Пробраться к ним невозможно», — рассказал мужчина ТАСС.
На месте работают спасатели и сотрудники МЧС, пытаясь эвакуировать людей и локализовать пожар. Информации о состоянии пострадавших пока нет, проводится оценка ущерба.
Ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ врезался в многоквартирный дом в Ленинском районе Донецка вечером в воскресенье. В городе работает система ПВО.
