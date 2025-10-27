Альпинистка-рекордсменка Пекова рассказала, как можно было спасти Наговицину

Напомним, что 12 августа Наталья Наговицина из-за перелома не смогла спуститься с пика Победы. Эвакуировать её не получалось. Её сын Михаил спустя неделю после происшествия обратился к властям РФ с просьбой спасти мать — он уверял, что она может быть ещё жива. 2 сентября к ней отправили беспилотник. Однако женщина не подала признаков жизни. Её тело смогут достать оттуда по весне.