Альпинистка-рекордсменка Пекова рассказала, как можно было спасти Наговицину

В интервью Надежде Стрелец она заявила, что спасатели не отрицали наличия шанса на спасение. Однако к концу сезона в лагере осталось мало уставших альпинистов. Для успеха операции требовалась группа сильных и готовых рискнуть спасателей.
Напомним, что 12 августа Наталья Наговицина из-за перелома не смогла спуститься с пика Победы. Эвакуировать её не получалось. Её сын Михаил спустя неделю после происшествия обратился к властям РФ с просьбой спасти мать — он уверял, что она может быть ещё жива. 2 сентября к ней отправили беспилотник. Однако женщина не подала признаков жизни. Её тело смогут достать оттуда по весне.
