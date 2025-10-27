Ричмонд
Мэр Москвы: Сбиты еще четыре беспилотника, направлявшихся к столице

Средства противовоздушной обороны ликвидировали еще четыре украинских БПЛА, которые направлялись к столице. Об этом в понедельник, 27 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Министерства обороны РФ сбито три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он в мессенджере MAX.

Также в другом посте мэр столицы сообщил об еще одном сбитом дроне.

Несколькими минутами ранее были ликвидированы еще два украинских беспилотника, которые летели в сторону Москвы.

До этого сбили еще два беспилотника ВСУ. Силы противовоздушной обороны сбили еще один БПЛА, который летел на столицу.

Около двух часов назад российские силы противовоздушной обороны уничтожили еще один беспилотник Вооруженных сил Украины, летевший по направлению к Москве. Об этом 26 октября сообщил Сергей Собянин.

Ранее стало известно об уничтожении сразу двух летательных аппаратов. Перед этим глава города сообщил об уничтожении еще одного беспилотника.

