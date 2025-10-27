ПВО отражает массированную атаку БПЛА на Москву, сбито уже девять дронов

В 01:36 мск градоначальник сообщил о поражении трёх БПЛА, а в 01:39 — об уничтожении ещё одного. Таким образом с начала суток сбито уже девять беспилотников.
За прошедшие сутки ПВО сбила шесть беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.
