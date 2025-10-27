Ричмонд
ПВО отражает массированную атаку БПЛА на Москву, сбито уже девять дронов

Украинские беспилотники продолжают пытаться атаковать Москву. С начала 27 октября силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили уже девять дронов ВСУ на подлёте к столице, сообщил мэр Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

В 01:36 мск градоначальник сообщил о поражении трёх БПЛА, а в 01:39 — об уничтожении ещё одного. Таким образом с начала суток сбито уже девять беспилотников.

За прошедшие сутки ПВО сбила шесть беспилотников, пытавшихся атаковать столицу.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

